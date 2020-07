Acesso à balsa entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul estão em fase final de terraplanagem

Iniciada há apenas duas semanas, o trecho de acesso à balsa que liga o município de Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul está na fase final do serviço de terraplanagem. O próximo passo será o processo de pavimentação e a previsão é de que seja feito com asfalto produzido pela própria usina do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) em Cruzeiro do Sul.

O investimento de pouco mais de R$ 1 milhão faz parte do conjunto de obras planejadas pelo governo do Estado a serem executadas este ano, com o objetivo de beneficiar produtores, comerciantes e a população em geral com a prestação de serviço e melhorias nas condições de trafegabilidade. “Estamos trabalhando em ritmo acelerado. As obras estão em fase final da terraplanagem e até o fim do mês já queremos começar o processo de pavimentação”, explicou Ronan Fonseca, diretor do Deracre.

A novidade é que, ao mesmo tempo em que há equipes trabalhando para a conclusão da terraplanagem no acesso, há outras trabalhando na manutenção da usina de asfalto em Cruzeiro do Sul. A ideia é produzir o próprio material que será usado na pavimentação do trecho de acesso à balsa.

“É gratificante chegar aqui e observar um cenário totalmente diferente do que era antes, um lugar abandonado. Nem terminou a obra ainda e já percebemos as melhorias, com certeza devem facilitar a vida de quem precisa utilizar o percurso e fazer a travessia da balsa”, disse o morador Francisco Pereira.