Como preparar uma viagem segura para curtir as férias com as crianças

As férias de Verão chegaram e muitos brasileiros estão prontos para curtir as viagens em família, que representam 61% dos passeios, de acordo com a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”, feito pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. Com esse cenário, o cuidado com as crianças é fundamental para manter uma viagem tranquila e livre de preocupações.

Com um planejamento adequado dá para organizar as férias e evitar dores de cabeça. A primeira dica é comprar passagens e realizar as reservas de hospedagem antecipadamente, para que assim toda a família fique junta.

Escolha voos que se adequem à rotina das crianças, evitando trajetos noturnos ou de longos períodos de espera, alinhando as sonecas e refeições feitas na rotina de casa. Caso a viagem seja de carro, não esqueça de verificar se as cadeirinhas estão corretamente instaladas e são apropriadas para a idade e peso das crianças. Levem sempre brinquedos e produtos de higiene, além de uma troca de roupa extra à mão, especialmente em deslocamentos longos.

Ah, e não se esqueça! Leve sempre os documentos de identificação das crianças e, caso necessário, a autorização de viagem.

Mas as dicas não param por aí. Confira a seleção de orientações que a Agência de Notícias do Turismo preparou para você e as crianças aproveitarem as férias com segurança e muita diversão.

NA PRAIA – O protetor solar é fundamental para proteger as crianças à exposição do sol. Procure evitar horários em que a radiação é mais forte, entre 10h e 16h e tenha sempre um guarda-sol para proteger a pele sensível das crianças e bebês. Evite ainda áreas do mar que estejam com correntes fortes ou ondas perigosas e ensine os pequenos a respeitarem as bandeiras de segurança das praias. Coletes salva-vidas não devem ser dispensados, evitando possíveis acidentes.

NA NATUREZA – Uma ótima opção para as crianças aventureiras é a natureza, que oferece trilhas, caminhadas, rios e cachoeiras. Para isso, certifique-se que as trilhas ou caminhos sejam adequados de acordo com a idade e esteja preparado com roupas apropriadas, calçados confortáveis e protetor solar. Leve lanches e água suficiente, evitando alimentos que possam atrair animais selvagens. E uma boa dica é levar binóculos, para observar a fauna e a flora local.

LIXO NÃO – Independente do destino, aproveite para ensinar para a criançada que lugar de lixo é no lixo. Por isso, leve sempre sacolas plásticas para recolher os materiais descartadas após o dia de diversão. Descartar o lixo de forma correta e preservar o meio ambiente é fundamental para um turismo sustentável e respeitoso.

Por fim, não esqueça de conferir, por meio do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) se os operadores turísticos contratados estão regulares na plataforma do Ministério do Turismo. Isso garante maior segurança para você turista e para sua família.

Pronto, agora é só montar aquela playlist que as crianças amam, para tornar a experiência ainda mais animada. E, não esquece, viajou pelo Brasil em família e tirou aquela foto de respeito com a criançada? Marque a #MTur na legenda das suas fotos no Instagram para aparecer no nosso feed.

CÓDIGO DE CONDUTA – Preocupado em combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, o Ministério do Turismo conta com uma ferramenta potente: o Código de Conduta do Brasil. A ação busca angariar empresas que firmem o compromisso de ajudar na prevenção a essa violência. No site do programa, o parceiro dessa luta também encontra o Manual do Multiplicador, onde estão inseridas as diretrizes da iniciativa, bem como informações de como dar o primeiro passo para essa transformação. Também estão disponíveis o curso EaD do Código de Conduta, além de Podcasts com informações e dados sobre o tema.

Por Fábio Marque/Ministério do Turismo