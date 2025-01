Vídeo mostra resgate de criança na queda do avião no litoral de São Paulo; Confira as imagens

Na manhã desta quinta-feira (9), um acidente de avião em Ubatuba, no litoral de São Paulo, resultou na morte do piloto da aeronave. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o resgate de uma criança que estava a bordo. Além dela, outros quatro passageiros foram resgatados com vida. No entanto, três pessoas que estavam no solo foram atingidas pela explosão causada pelo impacto.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. Em contato com o BNews, um funcionário do aeroporto afirmou que as causas só poderão ser determinadas após a análise do diálogo entre o piloto e a torre de comando.





Fonte: BNEWS