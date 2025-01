VÍDEO: Casal sofre homofobia durante viagem de ônibus; Confira o vídeo

Um casal denunciou ter sido vítima de homofobia durante uma viagem de ônibus entre Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP). Em um vídeo gravado por um dos rapazes, uma passageira é flagrada chamando ele e o namorado de “viado” e “bibas do c*ralho”.

“Essas bibas do c******, nem para avisar. Filhas da p*. Duas biba ali atrás, nem para avisar”, diz.

Em entrevista ao g1, Wellington Gabriel dos Santos, de 28 anos, contou que as ofensas começaram após um líquido derrubado no chão molhar as bagagens da mulher. Segundo ele, o casal foi acusado de forma agressiva, apesar de dizerem que não carregavam bebidas.

“Ela insistiu nas acusações e nos humilhou publicamente. Essa situação gerou uma crise de ansiedade no meu namorado [Ailton Flávio da Silva] que já faz terapia justamente para tratar ansiedade e pânico. Ele começou a chorar e teve grande dificuldade em se acalmar”, relatou.

Após a situação, a mulher foi conversar com o motorista e descobriu que o casal não havia derramado o líquido. Questionada sobre o ataque direcionado aos homens, ela respondeu que “acontece”.

Wellington e Ailton registraram um boletim de ocorrência baseado na lei 7.716/89, que cita “crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Além disso, o casal contratou um advogado para que a empresa responsável pela viagem identifique a passageira.

Fonte: BNEWS