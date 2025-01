Varejo do Acre entre os 10 de maior volume de venda no fim de 2024

Divugada nesta quinta-feira (9) pelo IBGE, a Pesquisa Mensal do Comércio mostra que o varejo do Acre está entre os 10 Estados que obtiveram resutado positivo em novembro.

“Na passagem de outubro para novembro de 2024, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista diminuiu 0,4%, com resultados negativos em 17 unidades da federação, com destaque para Rio de Janeiro (-5,7%), Paraíba (-4,3%) e Goiás (-2,7%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram 10 das 27 unidades da federação, com destaque para Espírito Santo (4,1%), Acre (1,3%) e Mato Grosso (1,2%)”, diz o IBGE.

No comércio varejista ampliado, a variação entre outubro e novembro de 2024 foi de -1,8%, também com predominância de resultados negativos, em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para Bahia (-5,5%), Rio de Janeiro (-4,9%) e Sergipe (-4,4%). Por outro lado, pressionando positivamente, figuram seis das 27 unidades da federação, com destaque para Mato Grosso (2,3%), Amapá (1,2%) e Espírito Santo (0,9%).

Em relação a 2023, vendas sobem em 26 das 27 unidades da federação

Frente a novembro de 2023, a variação das vendas no comércio varejista em novembro de 2024 foi de 4,7%, com resultados positivos em 26 das 27 unidades da federação, destacando-se Roraima (14,9%), Rio Grande do Sul (11,6%) e Amapá (10,5%). O Rio de Janeiro registrou estabilidade (0,0%) em novembro de 2024.

No comércio varejista ampliado também houve predominância de taxas positivas, em 22 das 27 unidades da federação, com destaque para Amapá (15,1%), Rio Grande do Sul (13,2%) e Pará (8,6%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram quatro das 27 unidades da federação, com destaque para Mato Grosso do Sul (-1,7%), São Paulo (-0,8%) e Minas Gerais (-0,7%).