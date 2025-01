Tutora adota cachorro sem avisar e reação de pai encanta web; assista

Giovanna Mazoni compartilhou com seus seguidores do TikTok uma cena muito fofa de seu pai conhecendo um cachorro, que ela resolveu adotar sem avisar, encantando os usuários da rede social.

O vídeo postado no último domingo (05) mostra a tutora levando o pet sem para casa. Quando olhou para o cãozinho, o pai de Giovanna não entendeu e perguntou de quem ele era.

Quando a garota contou que o cachorro era dela, o homem aparentemente não gostou da ideia, mas logo começou a brincar e a fazer carinho com o novo integrante da família, o aceitando em casa.

A postagem já conta com mais de 29 mil curtidas e com quase 200 comentários. “Já sabemos quem será o humano favorito dessa lindeza!”, disse uma seguidora. “Um cachorro transforma nossas vidas, eles só nos dão amor, amo as minhas duas. Parabéns!”, comentou outra internauta.

Fonte: BNEWS