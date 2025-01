Novo cronograma do concurso da Educação deve sair na segunda quinzena de janeiro

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) prepara a divulgação do novo cronograma do concurso público para a segunda quinzena de janeiro. A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho, ao ac24horas na tarde desta quarta-feira, 8.

O processo seletivo foi anulado no início de dezembro de 2024, após denúncias de irregularidades durante a aplicação do exame na Escola Djalma Teles Galdino, em Rio Branco. Entre os problemas apontados pelos candidatos estão o uso de celulares durante a prova, fiscais despreparados e pacotes de provas supostamente abertos antes da aplicação.

Ainda no final do ano passado, ficou definido que as novas provas serão realizadas no início de abril. O cronograma atualizado confirmará a data exata e incluirá prazos revisados para as etapas do concurso, como o envio de videoaulas, entre outras.

Considerado o maior concurso já realizado pela Secretaria de Educação do Acre, o certame atraiu cerca de 46 mil inscritos para a disputa de 3 mil vagas. As oportunidades incluem cargos de níveis médio e superior, como Apoio Administrativo Educacional e vagas para professores nas áreas de Matemática, Biologia, Educação Física e Educação Especial.

Os salários variam de R$ 1.941,51, para cargos de nível médio, a R$ 3.850,21, para professores. Além disso, há o benefício de um auxílio-alimentação no valor de R$ 420.