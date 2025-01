Ifac abre seletivo para professores formadores na modalidade EAD

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta semana o Edital nº 01/2025, que abre inscrições para o processo seletivo de professores formadores para atuar no curso de pós-graduação lato sensu em Educação a Distância (EAD) na Educação Profissional e Tecnológica, oferecido pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 20 de janeiro de 2025, e devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do formulário disponível no site do Ifac. O resultado final será divulgado no dia 6 de fevereiro de 2025.

O edital prevê 11 vagas, distribuídas em diferentes componentes curriculares, com atuação no campus Rio Branco. Para se candidatar, é necessário: Ser docente efetivo do quadro permanente do Ifac; Possuir graduação compatível com a disciplina escolhida; Ter no mínimo um ano de experiência no magistério superior e Ter experiência prévia com Educação a Distância (EAD).

Os professores atuarão em 20 horas semanais e serão remunerados por bolsas da Capes, cujo valor é de R$ 1.850,00 para cada 15 horas do componente curricular ministrado.A seleção será composta por duas etapas: Análise eliminatória, verificando se o candidato atende aos critérios básicos. Análise classificatória, baseada na pontuação por experiência profissional e acadêmica.

Candidatos poderão apresentar recursos contra o resultado preliminar entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro de 2025. Os selecionados atuarão conforme o calendário acadêmico do ifac, podendo incluir atividades à noite, aos sábados e em feriados facultativos.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados devem visitar o site do Ifac ou entrar em contato pelo e-mail uab.selecao@ifac.edu.br.