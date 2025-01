Homem rasga lona de caminhonete e furta malas de turista; veja vídeo

A Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) está em busca do suspeito de furtar malas de turista | Bnews - Divulgação Reprodução/Gazetaweb

Um turista de São Paulo teve as malas furtadas, no bairro da Pajuçara, em Maceió, após um homem rasgar a lona da picape da vítima e levar três malas, na última quarta-feira (8). A Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) está em busca do suspeito.

As câmeras de segurança da pousada onde o turista estava hospedado flagraram o momento, veja:

O coordenador da Operação Policial Integrada Litorânea (Oplit), Antônio de Pádua, explicou que o furto ocorreu durante a madrugada.

“O criminoso rasgou a capota do veículo, pegou três malas do proprietário, e a maior, mais à frente, ele abandonou, tirando algumas coisas e deixando os outros pertences pessoais para trás”, detalhou em entrevista à Gazetaweb.

