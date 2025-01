Governo diz que Acre aderiu 100% ao Programa Nacional do Livro Didático

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio da Divisão de Livro Didático, alcançou 100% de adesão da escolha do objeto 4 (obras pedagógicas) do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

De acordo com a chefe da Divisão do Livro Didático da SEE, professora Carmen Braga, a consulta foi finalizada em dezembro do ano passado e todas as 415 escolas da rede estadual de ensino que possuem o ensino fundamental, anos iniciais fizeram a adesão. “Todas fizeram o registro das escolhas das obras pedagógicas”, explicou.

Todas as 415 escolas do ensino fundamental, anos iniciais, fizeram adesão ao programa. Foto: Mardilson Gomes/SEE

As obras pedagógicas, segundo a gestora, serão destinadas à formação de professores e gestores dos anos iniciais da rede estadual. Havia duas opções a serem realizadas e, mais uma vez, foi feita a escolha da obra unificada, o que significa que o material será o mesmo para todas as escolas.

“Dessa forma, mesmo que um aluno mude de escola ou mesmo que um professor também saia de uma escola para a outra, o material didático será o mesmo e, assim, não haverá qualquer prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Essa escolha unificada tem sido feita desde 2019”, disse.

Carmen Braga faz questão de destacar o esforço de toda a equipe da Divisão de Livro Didático para que o Acre pudesse chegar aos 100% de adesão das escolas, bem como a parceria com os núcleos. “Eles foram fundamentais para dialogar com os professores e com os gestores no interior”, enfatizou.