É hoje: Centro de Línguas inicia rematrículas nesta quinta (9)

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) da Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE) inicia a partir desta quinta-feira, 9, o calendário de rematrículas para os alunos aprovados e reprovados em alguma disciplina. O calendário se estende até o dia 22 de janeiro e o início das aulas está previsto para 17 de fevereiro.

Os alunos aprovados deverão realizar as rematrículas nesta quinta e sexta-feira, 9 e 10, no Portal do Aluno. O período é destinado a todos os alunos que desejam dar continuidade ao curso no próximo semestre.

Já os alunos que não foram aprovados em alguma matéria do Centro de Línguas devem fazer a rematrícula entre os dias 13 e 14 de janeiro, segunda e terça-feira, respectivamente. Para fazer a rematrícula, o interessado deve procurar a secretaria do próprio Centro de Línguas.

O calendário de rematrícula do CEL também contempla a opção de mudança de turma, nos dias 15 e 16 de janeiro, quarta e quinta-feira. O interessado deve solicitar a mudança pelo Portal do Aluno e o período é destinado para quem deseja mudar de turma, de horário ou local. A alteração está condicionada à existência de vaga.

Quem pretende efetuar o trancamento ou a desistência do curso, deve fazê-lo entre os dias 21 e 22 de janeiro, terça e quarta-feira. A rematrícula para quem trancou ou desistiu também está condicionada à existência de vaga e deve ser feita na secretaria do Centro.

Para os alunos das turmas de segundas e quartas, o início do semestre letivo será no dia 17 de fevereiro. Para as turmas de terças e quintas, no dia 18 de fevereiro, e para as turmas das sextas-feiras, o início está previsto para 21 de fevereiro.