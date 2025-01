Caminhão de cerveja tomba e parte da carga é saqueada por moradores; assista

Um caminhão carregado de caixas de cervejas foi saqueado após ter sofrido um acidente na Avenida Deputado Colbert Martins da Silva, no bairro Tomba, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (8) e resultou em uma confusão entre os saqueadores. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver as pessoas levando a carga da carreta, além de um homem sendo agredido e um tiro sendo disparado para o alto.

Assista:

Caminhão carregado de cerveja tomba em Feira de Santana e parte da carga e saqueada. pic.twitter.com/cwrXqjmm6s — Sub de Feira (@subdefeira) January 9, 2025

Em nota, a Polícia Militar confirmou que uma equipe foi deslocada para fazer a proteção do veículo e da carga até a chegada dos representantes da empresa responsável e da equipe de segurança privada. As informações são do portal g1.

Fonte: BNEWS