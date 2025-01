Acre encerrou 2024 com redução de 26,67% nas mortes violentas intencionais, diz polícia

O Acre apresentou uma redução de 26,67% nos homicídios ao comparar os meses de novembro e dezembro de 2024. Os dados constam no Relatório de Mortes Violentas Intencionais (MVI), elaborado mensalmente pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC). Em dezembro de 2024, foram registrados quatro homicídios a menos do que em novembro, consolidando a tendência de redução da violência no estado.

Em dezembro de 2024, foram registrados quatro homicídios a menos do que em novembro. Imagem/ Relatório MVI.

Comparado ao mesmo período de 2023, a queda foi de 8,33%. Ao longo dos 12 meses de 2024, sete meses registraram índices inferiores aos mesmos períodos do ano anterior, destacando o esforço contínuo das forças de segurança para conter a criminalidade.

O relatório também revela que todas as vítimas de homicídios no período analisado eram do sexo masculino, com a maioria na faixa etária de 19 a 29 anos. Em paralelo, as tentativas de homicídio também apresentaram uma queda significativa de 37,78% entre novembro e dezembro de 2024.

No gráfico, os registros de homicídios diminuíram em 8,33% em comparação com mês de dezembro de 2023. Imagem/ Relatório MVI.

Desde o início de 2024, a Polícia Civil do Acre adotou a publicação mensal do Relatório MVI, trazendo à sociedade dados detalhados sobre os principais indicadores de violência. Entre os dados apresentados estão homicídios, tentativas de homicídios, latrocínios, feminicídios, mortes decorrentes de intervenções policiais, acidentes de trânsito e mortes de profissionais de instituições policiais.

O delegado adjunto da Polícia Civil, Cleylton Videira, ressaltou a importância do relatório como uma ferramenta para a segurança pública e a sociedade. “A publicação mensal do relatório de Mortes Violentas Intencionais reforça o nosso compromisso com a transparência e a eficiência. É um instrumento que não apenas orienta as estratégias de segurança pública, mas também mantém a sociedade informada sobre a realidade do estado. A redução nos índices de homicídios e tentativas de homicídios é um reflexo direto do trabalho integrado das forças de segurança e da dedicação de nossos profissionais”, enfatizou.

Os números apresentados no relatório são resultado de análises detalhadas realizadas pela Coordenação de Estatística e Análises de Dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. As informações são compartilhadas mensalmente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério Público do Acre (MPAC).

A Polícia Civil ressalta que os dados podem sofrer alterações conforme o avanço das investigações. Fatos inicialmente registrados como homicídios, por exemplo, podem ser reclassificados como legítima defesa ou outra circunstância à medida que os trabalhos avançam.