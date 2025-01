VÍDEO: Policial persegue família e avança com carro em posto de combustível; Confira as imagens

Um policial militar promoveu cenas de terror contra uma família por conta de uma briga de trânsito registrada em Salvador. O caso aconteceu no dia 2 de janeiro na Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, mas só nesta quarta-feira (8) as imagens foram divulgadas pelo programa Balanço Geral, da Record Bahia.

Tudo teria começado no viaduto que liga a Paralela ao Doron. O motorista, que estava acompanhado da esposa grávida, uma criança, uma idosa e o irmão, percebeu que um veículo estava atrás buzinando. Ao dar espaço para a ultrapassagem, o carro que vinha atrás fez manobras perigosas, andando em zig-zag, e começou a xingar a família.

O motorista precisou desviar quando o veículo cruzou sua frente. A perseguição seguiu até o bairro Doron, onde o suspeito bateu o carro contra o da família, abriu a porta para bater no veículo deles e proferiu vários xingamentos enquanto estavam parados no semáforo. A família então fez o retorno em direção à Paralela e procurou um local mais movimentado. A confusão continuou no posto de combustível, onde houve disparos de arma de fogo. Vídeos mostram o suspeito bastante exaltado.

Em determinado momento, o policial, que, segundo informações do programa Balanço Geral, que é recém-formado, discute com o motorista da caminhonete, que sobe no veículo para tentar fugir dele. O caso foi filmado pela família que estava dentro do carro.

“Ele bateu no meu carro e fugiu. Você quer confusão!”, diz o policial no vídeo. “Ele bateu no meu carro e fugiu. Nem homem você é”, grita. Nas imagens, é possível ouvir uma criança dentro do veículo chorando e orando pelo pai.

A família, que é natural de Mutuípe, no interior do estado, registrou o caso somente nesta quarta-feira (8).

Em nota, a PM disse que o caso foi devidamente registrado na Corregedoria da PMBA. “O fato está sendo apurado por meio de procedimento administrativo para averiguação das circunstâncias e adoção das medidas cabíveis. A PMBA reforça seu compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade na condução de suas ações”, afirma a corporação.

Veja as imagens:





Fonte: BNEWS