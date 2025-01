Vídeo: Militar da Marinha mata ex-mulher após descobrir que ela estava namorando; entenda o caso

Elaine de Andrade Silva, de 30 anos, foi morta nesta segunda-feira (6) após ser baleada pelo ex-marido, o militar da Marinha Jailton Nascimento Silva. O homicídio foi flagrado pelas câmeras de segurança, que foram recolhidas pelos agentes da Polícia Civil na casa onde o casal morava em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, Jailton instalou câmeras de segurança na residência e continuou monitorando a ex-mulher após o fim do relacionamento. Eles foram casados por seis anos e tinham um filho. A separação ocorreu há seis meses.

Nas imagens das câmeras, Jailton percebeu que Elaine estava em um novo relacionamento. Mesmo após o fim do casamento, ele continuava a vigiá-la. As imagens mostram o momento em que ele discute com Elaine e ameaça pegar a arma. Em seguida, do lado de fora da casa, ele atira contra a vítima, que tenta entrar, mas é seguida por ele, que dispara enquanto ela descia as escadas. Elaine foi atingida nas costas e nas pernas.





Segundo o portal G1, amigos e familiares informaram à polícia que Jailton tinha um comportamento abusivo e controlador. A investigação aponta que ele procurou a ex-mulher para tirar satisfações após descobrir sobre o novo namorado dela.

“Na data anterior ao feminicídio, ele começa a monitorar as câmeras e vê que o atual namorado da vítima estava na casa. Então, no dia seguinte, ele vai tirar satisfação com ela, e uma discussão tem início”, contou o delegado Renato Martins, responsável pelas investigações.

“A mãe dela já prestou depoimento e disse que Elaine se separou dele há seis meses, mas que ele não aceitava o término”, completou.

Jailton já tinha registros policiais por ameaça à ex-mulher. Após cometer o crime, ele atirou contra a própria cabeça.

A Marinha do Brasil se manifestou em nota, informando que Jailton integrava o corpo de militares. A Marinha lamentou as mortes e afirmou que está prestando apoio à família e acompanhando as investigações.

Fonte: BNEWS