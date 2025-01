Vídeo: Jovem morre após levar uma bolada no peito durante partida de futebol

Um adolescente de 16 anos morreu depois de ser atingido por uma bolada no peito durante uma partida de futebol no município de Maués, no Amazonas. O garoto era goleiro numa competição de pênaltis na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes.

Testemunhas relataram que o torneio acontecia de forma tranquila. Edson Lopes Gama foi socorrido pelos presentes no local, mas apesar dos esforços, foi dado como morto logo ao chegar na unidade de saúde.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento exato em que o adolescente leva a pancada na região do tórax. A morte chocou a comunidade local por ser uma situação corriqueira.

A irmã de Edson informou que ele já havia se queixado de dores no tórax antes da tragédia, o que representar a existência de impactos em torneios anteriores. Médicos suspeitam que a morte tenha sido causada por lesões acumuladas na região do peito, mas a causa oficial ainda está sendo investigada.

VÍDEO: Adolescente morre após levar bolada no peito durante torneio no AM Leia mais https://t.co/evBm8Uj0pc pic.twitter.com/Qug2GhyVUP — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 7, 2025

Fonte: BNEWS