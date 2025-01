Mulheres choram enquanto tem o cabelo raspado por traficantes; veja o vídeo

Em um vídeo que circula na internet, traficantes raspam o cabelo de mulheres à força. O caso foi confirmado pela polícia, que afirmou que os vídeos foram gravados recentemente e o incidente está sendo investigado.

A suspeita é de que o caso tenha ocorrido na comunidade da Serrinha, Zona Norte do Rio de Janeiro, segundo o G1. As imagens mostram três mulheres sentadas e cercadas por um grupo de homens, que raspavam os cabelos delas com máquinas e giletes.

“Agora estão usando o kit salve da quebrada devido a fofoca também?”, diz uma das mensagens compartilhadas nas redes sociais.

“Eu peço perdão por mim e por todo mundo porque a gente deu mole mesmo. Eu sei das coisas que eu falei…”, diz uma das mulheres no vídeo.

Em uma das cenas, uma das mulheres teve tampas de garrafas coladas na cabeça. Os criminosos afirmam no vídeo que as mulheres pertenciam a um grupo que estava envolvido com fofocas.

O caso está sendo investigado pela 29ª Delegacia de Madureira. O chefe do tráfico na Serrinha, Wallace de Brito Andrade, apelidado de “Lacoste”, tem passagens por homicídio qualificado e associação ao tráfico e é procurado pela polícia.

Fonte: BNEWS