Mulher negra é acusada de roubo e obrigada a esvaziar bolsa em loja de bairro nobre; veja vídeo

Uma mulher negra foi acusada de roubar um item de uma loja localizada em Copacabana, área nobre do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os pertences dela espalhados pelo chão, para provar que não havia subtraído nada.

Sandra Silva de Carvalho relatou que foi até a loja Casa e Vídeo para realizar um pagamento via pix. Durante o processo, ela desistiu de comprar uma Coca-cola, afirmando que devolveu a bebida para o atendente do caixa. Na saída do estabelecimento, porém, ela foi parada por um segurança, que a acusou de roubo.

“Ele veio: ‘tira o que você roubou de dentro da sua bolsa. Tira, abre a bolsa’. Eu tirei tudo da minha bolsa”, contou. Nas imagens, ela aparece exaltada, explicando o que havia acontecido.

“Não preciso roubar nada de ninguém não, eu trabalho. Eu não preciso não. Quem me acusou foi esse cidadão aí, me acusando de roubo. Eu saindo e vira e fala ‘você botou, tira de dentro da bolsa’ o que que eu botei, moço”, diz ela.

Segundo informações do portal Voz das Comunidades, Sandra registrou um boletim de ocorrência por constrangimento legal. “O crime foi registrado como constrangimento ilegal na 12ª DP (Copacabana). A tipificação tem como base a declaração da vítima, que não narrou ato explicitamente racista. Contudo, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que dará continuidade à investigação a fim de apurar todos os fatos”, disse a Polícia Civil.





Após a viralização do caso, a loja Casa e Vídeo compartilhou uma nota alegando que “não compactua e repudia qualquer ato de discriminação e desrespeito ao próximo”.

“Em relação ao ocorrido em nossa loja de Copacabana, gostaríamos de reforçar que a CAS&VÍDEO não compactua e repudia qualquer ato de discriminação e desrespeito ao próximo. A CASA&VÍDEO está apurando o ocorrido e tentando contato direto com a cliente. Reafirmamos nosso compromisso em investigar 100% das denúncias e adotar as medidas necessárias. Oferecemos treinamentos constantes para todos os nossos colaboradores e as condutas relatadas não condizem com a nossa cultura e valores que são inegociáveis, como o respeito ao próximo, e o cuidado e foco no cliente”, escreveu.

