Juizado de Trânsito do Acre realiza 823 atendimentos no ano de 2024

O Juizado de Trânsito do Judiciário do Acre oferece o serviço de perícia, orientação, mediação e conciliação nos locais dos acidentes de trânsito sem vítimas. E, neste último ano, 2024, a unidade realizou 823 atendimentos na capital acreana.

O mês com mais ocorrências foi setembro, 83 acidentes. Mas, o destaque é a quantidade de conciliações firmados no local com a mediação do Juizado do Trânsito, foram 419 acordos.

Esse balanço contabiliza situações que viram processos judiciais, acordos firmados no lugar da ocorrência, e também outros tipos de sinistros, pois mesmo nos casos que não são competência do Juizado, é feita orientação.

Serviço

O serviço é disponível de segunda a segunda, das 7h às 21h, pelos contatos (68) 99985-2750 e 3211-5519, com objetivo de promover a paz social por meio da mediação dos conflitos de trânsito.

Sem o atendimento, os casos de acidentes podem tramitar por vários meses. Como, por vezes, os veículos não são apenas uma forma de transporte, mas também instrumento de trabalho dos cidadãos, com a mediação é garantido a rapidez na resolução do conflito, e assim evitados maiores danos.

Cidadãs e cidadãos de Rio Branco podem acionar o Juizado, desde que os acidentes não envolvam veículos oficiais (aqueles que pertencem a órgãos públicos da União), nem resultem em ferimentos de algum envolvido ou dano ao patrimônio público (postes, semáforos, entre outros). Para esses casos, os envolvidos devem ligar para o número 190 e pedir perícia do Instituto de Criminalística.

Todo o trabalho do Juizado de Trânsito é realizado por três equipes compostas por duas pessoas e a coordenadora do Juizado, servidora Eunizia Maia, que acompanha todos os dias os profissionais. Ao receber a ligação, a equipe vai até o local e faz os atendimentos necessários.