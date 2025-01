Homem encara chuva forte para ajudar cachorrinho de rua; assista o vídeo

Já abrigados, o humano secou com uma toalha o cachorrinho, que pulou nele em agradecimento | Bnews - Divulgação Reprodução / TikTok @nathalia.costa.25

Nathalia Costa compartilhou com seus seguidores do TikTok a cena encantadora de seu marido enfrentando uma chuva forte para ajudar um cachorrinho de rua, encantando os usuários da rede social.

O vídeo postado no último domingo (5) mostra o rapaz sem camisa no meio da chuva, tentando tirar o pet da rua, já todo molhado e com medo de ser levado pela água, precisando que o homem o carregasse até em casa.

Já abrigados, o humano secou com uma toalha o cachorro, que pulou nele em agradecimento. Nos comentários, Nathalia explicou o porque ela e o marido não adotaram o cachorro. “Infelizmente não temos como ficar, já temos 5 adotados e 15 gatos e estamos por enquanto nessa casa alugada e ele já era dessa rua. Damos abrigo quando conseguimos colocar ele dentro. A gente abre a porta porque ele fica chorando pra sair, ele pede pra ficar na rua até porque ele vive na rua mas ele entra também quando ele quer deixamos comida e água disponível tanto fora/dentro”, escreveu.

A postagem já conta com mais de 170 mil curtidas e com quase cinco mil comentários. “Meu esposo é desse jeito, já temos 11 cachorros de rua!”, disse uma seguidora. “Ser humano assim merece tudo de bom nessa vida!”, disse outra internauta.

