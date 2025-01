Chuvas: empresa alerta para população redobrar cuidados com acidentes na rede elétrica no Acre

Com a previsão de chuvas neste mês, é importante redobrar a atenção e adotar alguns cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica. O alerta é do coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa Acre, Rodolfo Maciel.

Para evitar este tipo de situação, a Distribuidora investiu na preparação das equipes para garantir o reestabelecimento do serviço em casos de interrupção, com segurança e eficiência, nesse período marcado pelas chuvas em todo Estado.

“Temos um moderno Centro de Operação Integrado, que monitora durante 24 horas por dia as condições do sistema elétrico, e fazemos o acompanhamento diário da previsão do tempo em todas as regiões. Porém, com os ventos e chuvas fortes, pode acontecer a queda de galhos de árvores na rede elétrica, provocando interrupção no fornecimento de energia”, afirma Rodolfo.

O coordenador orienta sobre como agir durante as chuvas, com foco na prevenção de riscos e na garantia da segurança.

“Ao se deparar com fios partidos, não toque neles nem permaneça próximo. Durante as chuvas, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de raios. Dentro de casa, desconecte todos os eletrônicos da tomada e, especialmente, evite usar o celular enquanto ele está carregando. Não tente religar a rede elétrica por conta própria, aguarde a chegada da equipe da Energisa para realizar o serviço com segurança”, reforça Maciel.

O risco de acidente nesses casos é muito alto e apenas os eletricistas da Energisa podem realizar serviços na rede de distribuição de energia, justamente por conta dos treinamentos e especialização que têm, concluiu o coordenador.

Em casos de interrupção do serviço, a empresa recomenda que o cliente entre em contato por meio dos canais de atendimento disponíveis.

Canais de Atendimento

Site: www.energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Call Center: 0800 647 7196

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

