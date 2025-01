ALERTA: ao receber reforço de 15 mil doses, Saúde do Acre recomenda que grupos prioritários se vacinem contra Covid-19

O Acre recebeu 15 mil doses de vacina contra a covid-19, no último sábado, 4. A solicitação foi feita emergencialmente ao Ministério da Saúde (MS) pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), como parte das ações para conter o aumento no número de casos e prevenir quadros graves da doença.

Reforço é voltado exclusivamente para grupos prioritários. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

O reforço é voltado exclusivamente para os grupos prioritários, com um planejamento de vacinação que prevê uma dose anual. Atualmente, o estoque de vacinas no estado soma 15 mil doses, que ainda estão sendo distribuídas, além das 6.245 que já estavam nos municípios.

De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, a vacinação é essencial para proteger os grupos mais vulneráveis. “Proteger os grupos prioritários é fundamental para evitar complicações graves e sobrecarga no sistema de saúde. Reforçamos a importância de que as pessoas elegíveis procurem os postos de vacinação”, destacou.

Quem deve se vacinar?

Os grupos prioritários que devem receber o reforço anual incluem:

Idosos;

Gestantes;

Pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares;

Imunossuprimidos, incluindo pacientes com HIV, hepatites, câncer e transplantados;

Povos indígenas;

Pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema prisional;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência;

Populações ribeirinhas.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos também estão incluídas no plano, mas seguem um esquema de três doses iniciais, sem necessidade de reforço anual.

Alerta para baixa cobertura vacinal

Apesar do esforço para ampliar a distribuição, a baixa adesão à vacinação é preocupante para a gestão pública. Com apenas 10% da população-alvo vacinada em 2024, a Sesacre vem intensificando as campanhas de conscientização e mobilização. “Cada dose aplicada é um passo na direção certa para protegermos não só os indivíduos, mas toda a comunidade”, reforçou Renata Quiles.

Coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles. Foto: Odair Leal/Secom

As doses estão disponíveis nos postos de saúde de todo o estado. A Sesacre orienta que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários consultem os calendários locais e não deixem de se imunizar. “A vacina é segura, eficaz e a principal ferramenta para evitarmos um retrocesso no enfrentamento da pandemia”, recomendou.