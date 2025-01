Adriano quer unidade de propósito nas emendas parlamentares!

O deputado federal José Adriano (PP) que assumiu o cargo após a eleição de Gerlen Diniz (PP) como prefeito de Sena Madureira, tem a intenção de propor à bancada federal do Acre – composta por três senadores e sete deputados federais – uma unidade de propósitos para todas as emendas parlamentares destinadas ao desenvolvimento do estado.

Além disso, Adriano, que preside a Federação das Indústrias do Acre e trabalha em colaboração com as Federações do Comércio e da Agricultura, bem como com a Confederação das Associações Comerciais, busca ampliar o debate e estabelecer um pacto de desenvolvimento estratégico com o governo estadual e todas as prefeituras.

O parlamentar acredita que ações isoladas dispersam recursos e prejudicam obras fundamentais para o desenvolvimento. Para ele, a formação de parcerias entre governo, prefeituras e o setor privado emerge como a solução para fomentar o crescimento do Estado. Adriajno endossa a proposta da CNI para um “pacto nacional”, visando tranquilizar o mercado e direcionar o país rumo a uma economia sustentável.

“Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do invejoso são enganosos”. (Provérbios 27:6)

. Chega a informação de que prefeitos do interior estão jurando fidelidade à vice-governadora Mailza Assis (PP) e ao senador Alan Rick (União Brasil).

. Ao observar toda a movimentação política com vistas às eleições de 2026, percebe-se que o governador Gladson Cameli (PP) é o fator decisivo no processo em todos os sentidos.

. Qualquer projeção neste momento, não passa de ilação e especulação!

. Foi de Gladson a decisão do PP de se juntar ao PL para garantir a vitória no primeiro turno do prefeito Bocalom; como foi dele a decisão de apoiar o indicado de Bocalom, Joabe Lira, para a presidência da Câmara.

. A conclusão é simples:

. “Obedece quem tem juízo”!

. O ministro Dino (me lembra os “dinos” do Jurássico) quer detalhes das aplicações das emendas PIX, sem pix, RP, de bancada, individual, impositivas ou coisa que o valha.

. Está errado? É ingerência em outro poder? É perseguição política?

. Não, é zelo com o dinheiro público.

. Estranho mesmo é senadores e deputados federais não desejarem transparência total no envio e execução das emendas.

. Só de emendas PIX as prefeituras receberam mais de R$ 105 milhões; é só prestar contas.

. A propósito, não tentem desviar a ex-deputada federal do propósito:

. Ela é pré-candidata ao Senado!

. O Jorge Viana, também, e não governador.

. A gestão do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) na presidência da Assembleia Legislativa foi marcada por intensas propostas de criar as condições ideais para que o Acre possa se desenvolver em parceria com Peru, Bolívia e países da Ásia como a China.

. Hoje tem Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, no Gazeta Entrevista, a partir das 13h30, TV Gazeta; vai render.

. O mundo gira: Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, narrando a história do deputado federal Rubens Paiva e de sua família, cassado, preso, torturado e morto pela ditadura militar.

. O Rbtrans está tendo que educar motoristas a usar a rotatória com o novo elevado; reforçou a sinalização em todos os sentidos.

. Como diz o professor Clóvis de Barros Filho:

. “Velho, vai comer alfafa”!

. Quer dizer que as pesquisas indicam que Lula venceria o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Acre na disputa pela presidência?

. Anotem:

. O PT não quer formar Federação no Acre com o PC do B e demais partidos de esquerda.

. O motivo é lógico:

. Quem deseja estar em uma chapa de estadual com Edvaldo Magalhães e de federal com a Perpétua Almeida, ambos do PC do B?

. Sem os dois o partido garante que forma duas boas chapas.

. E agora, José? Bom dia!