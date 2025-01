VÍDEO: Médica agride motorista por aplicativo após ele se recusar a entrar em garagem

A médica Fedra Emanuela Aquino Barreto, especialista em gastroenterologia, foi flagrada agredindo fisicamente e moralmente um motorista por aplicativo durante uma corrida em Salvador, no último dia 26 de dezembro.

Através de uma filmagem realizada pelo condutor do veículo e obtida pelo BNews, é possível identificar o momento em que a profissional de saúde parte para violência contra o motorista após ele decidir não entrar na garagem do condomínio no ponto final da viagem solicitada.

A médica afirma que não desceria do carro até que o motorista entrasse na garagem em questão e justificou estar “cheia de jóias”. Além disso, ela tenta tomar o volante da mão do condutor e entoa gritos como: “vai entrar, imbecil”.

O BNews tenta contato com a médica para buscar o posicionamento dela a respeito da denúncia. A matéria será atualizada conforme ela se manifeste.

ASSISTA:





Fonte: BNEWS