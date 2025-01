VÍDEO: Homem flagra mulher colhendo mangas em seu terreno e toma atitude polêmica: ‘Tem dono’

Um vídeo que circula nas redes sociais causou revolta entre internautas nos últimos dias. Nas imagens, uma mulher é flagrada colhendo duas mangas caídas no chão enquanto caminhava para casa, em uma zona rural. Durante a ação, porém, o suposto dono do sitío se aproxima e exige que ela deixe as frutas no lugar e vá comprar na feira.

“Pediu essa manga a quem, minha senhora? Solte a manga, deixe no chão”, diz ele. A mulher, em resposta, diz que a fruta está ficando estragada. Mesmo assim, ele insiste para que ela saia de mãos vazias.

“Como que a senhora entra no [terreno] dos outros sem pedir? A senhora viu no chão, mas não é sua. A gente quando vê uma porteira, uma cerca, sabe que tem dono. A gente não entra e mete a mão não. É minha, não é sua, não. Se a senhora quiser uma manga, vá na feira. No sábado eu vendo manga na feira, lá a senhora compra. Eu tenho manga pra vender, não é pra dar, não”, disse o homem.





As imagens rapidamente viralizaram e dividiram opiniões. Muitos internautas se solidarizaram com a mulher, argumeentando que as frutas não teriam tanta utilidade para o dono. Por outro lado, outras pessoas apoiaram a postura do rapaz, ressaltando que a propriedade privada deve ser respeitada.

Diversas pessoas ainda escreveram que o vídeo não passa de uma encenação. “Se esse vídeo não for combinado, esse homem já morreu por dentro faz tempo”, disse uma usuária do Instagram.

