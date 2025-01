Saiba qual cidade brasileira tem o metro quadrado mais caro do país

Em crescente viralização no cenário brasileiro, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é atualmente o metro quadrado mais caro do Brasil. Com um preço médio do metro quadrado de um imóvel residencial, chegando a R$ 13.911, e está acima do que é cobrado nas principais capitais do país, como São Paulo (R$ 11.374) e Rio de Janeiro (R$ 10.829).

Os dados foram divulgados pelo índice FipeZAP de Venda Residencial, sendo apurados até dezembro e divulgados nesta terça-feira (7). Foram monitorados os preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras por meio de anúncios de vendas dos classificados do Zap.

Não é de agora que a cidade catarinense lidera o ranking. Balneário Camboriú é o município com o metro quadrado mais caro desde 2022 e lidera o pódio com o maior preço de venda de imóvel residencial.

Fonte: BNEWS