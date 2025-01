Quase uma tragédia! Rapper vai armado para entrevista e revólver dispara acidentalmente ao vivo; veja vídeo

O revólver estava no bolso do artista e acabou disparando de forma acidental em meio ao bate-papo | Bnews - Divulgação Reprodução l Redes Socias

Uma entrevista por pouco não termina em tragédia no podcast ‘1 on 1 with Mike D’ (1 a 1 com Mike D, em inglês) na última semana. O rapper 2 Low foi o convidado do programa, transmitido pelo YouTube, e compareceu ao estúdio armado com um revólver no último dia 1º de janeiro.

Em determinado momento do bate-papo, o rapper do Texas (EUA), de 46 anos, mexeu no bolso da calça, e acabou disparando acidentalmente a arma. O disparo assustou o apresentador e outras pessoas que estavam no estúdio por trás das câmeras, e até mesmo o músico.

Rapper americano fica em choque ao disparar arma acidentalmente durante podcast ao vivo Artista 2 Low, que estava visivilmente chapado, foi colocar a mão no bolso e acabou disparando sua arma. Felizmente ninguém ficou ferido. pic.twitter.com/dHogaV27JM — Rap Mais (@RapMais) January 7, 2025

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum dos dois apresentou incômodo com o acidente. “Começando o ano com um estouro!”, brincou o artista através das redes sociais.

Fonte: BNEWS