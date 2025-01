Pode isso? Jogador abandona partida para comer em lanchonete do estádio: “bateu a fome”

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, é marcada por diversos acontecimentos inusitados durante a competição, além dos apelidos mais criativos para os atletas do torneio. Desta vez, o caso que chamou a atenção do público foi de Kaique Santana, jogador do Araguacema-TO.

Acontece que o atleta, que estava no banco de reservas durante o primeiro tempo da partida contra o Náutico, abandonou o jogo por um momento para simplesmente ir lanchar em uma lanchonete do estádio.

A situação acabou sendo registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Em seu pronunciamento, Kaique justificou que não estava jogando no momento, estava assistindo a partida do lado “de fora” e que a “fome bateu”, por isso resolveu lanchar.

“Eu não estava jogando, não joguei o primeiro tempo. Estava assistindo e bateu a fome, então tive que comprar um refrigerante ali fora”, disse.

ASSISTA:

Fonte: BNEWS