Novo Cadastro Único entra em vigor em março de 2025; fique atento

A partir de março de 2025, entrará em operação o novo Cadastro Único (CadÚnico) com uma nova plataforma e informações mais atualizadas e qualificadas, que simplificam o cadastro das famílias, tanto para a população como para os operadores do sistema. A plataforma permitirá a interligação online de diferentes bases de dados do Governo Federal e a automatização de processos, agilizando a inserção de informações e a atualização dos dados das famílias.

A última atualização do Cadastro Único ocorreu em 2010. Com a modernização, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em parceria com a DAPAPREV, as informações serão buscadas e incluídas de forma automática e online, garantindo maior precisão e confiabilidade.

“A reforma trará facilidades, primeiramente, para o operador, que não precisará mais preencher todo o cadastro, já que boa parte das informações virá da base nacional”, informou a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo. “Além disso, simplificará a vida de quem vai se cadastrar. Estamos falando de pessoas pobres, vulneráveis, que não dispõem de tempo nem de recursos financeiros para se deslocar a instalações públicas a fim de prestar informações que o poder público já possui”.

A modernização impactará diretamente os mais de 40 programas sociais federais que utilizam os dados do Cadastro Único para selecionar seus beneficiários, como o Programa Bolsa Família (PBF), o Pé de Meia e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“A grande inovação desta iniciativa é benéfica para a população e para a segurança da informação, pois evitará muitas fraudes cibernéticas”, destaca Letícia Bartholo. “Além disso, recoloca o CadÚnico no patamar de tecnologia social reconhecida mundialmente, posição que ocupou durante muito tempo”.