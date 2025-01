No Muru, égua dá sinais de contágio por raiva dos herbívoros e Idaf monta operação

Seguindo protocolos de segurança preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por intermédio do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH), técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), dos municípios de Tarauacá e Feijó, realizaram no sábado, 4, nas mediações do Seringal Itamaraty, no Rio Murú, em Tarauacá, uma coleta de amostras de tecido nervoso para diagnóstico de raiva dos herbívoros.

As ações de vigilância e controle de focos de raiva dos herbívoros consistiu na coleta de amostras do sistema nervoso de uma fêmea equina por apresentar sinais sugestivos de doença nervosa, com lesões de espoliações de morcegos hematófogos, que serão enviados para análise laboratorial confirmatória.

Para o médico veterinário, Vinicius Braga, o trabalho do Idaf é essencial para garantir a saúde animal e humana, além de prevenir surtos de raiva: “É de suma importância a vigilância passiva, onde o produtor monitora ou observa enfermidades ou mortalidade em seus rebanhos e leva as informações ao Idaf para que sejam tomadas as providências necessárias para estudo e identificação de caso. A agilidade da resposta à notificação do produtor evita o aumento do problema e as perdas de sua produção, como foi feito no caso em questão”.

O Idaf, como órgão de defesa agropecuária, criou, em 2007, o Programa Estadual de Controle da Raiva de Herbívoros (PECRH), com objetivo de ampliar a vigilância epidemiológica, controlar o agente causador e realizar a vacinação estratégica nos animais de produção, como bois, cavalos, cabras e outros animais de pasto e captura de transmissores (morcegos hematófogos).

Durante todo o ano, o órgão mobiliza atividades do programa que incluem o cadastramento de propriedades rurais e de abrigos de morcegos hematófogos, a execução da vigilância ativa em áreas ou propriedades de risco e o atendimento aos focos da doença. Paralelamente, atividades de educação sanitária são promovidas junto à comunidade, utilizando diversos meios de comunicação para conscientizar sobre os riscos da doença e as formas de prevenção, além da promoção e fiscalização da vacinação de rebanhos, e o fornecimento regular de informações ao Mapa sobre ações desenvolvidas no estado para o controle da raiva dos herbívoros.

Segundo dados fornecidos pelo Idaf, entre os anos de 2019 a 2023, podemos observar a distribuição das notificações e casos confirmados de raiva dos herbívoros em todas as regionais do estado, destacando as regionais de Tarauacá, Envira e Juruá com maior prevalência, devido à intensificação de ações de saúde realizadas pela equipe.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Controle da Raiva de Herbívoros, a médica veterinária Maria do Carmo Portela, para indivíduos que tiveram contato com animais suspeitos de estarem infectados com raiva, a vacinação pós-exposição é crucial. “A vacinação previne a infecção se administrada logo após uma possível exposição ao vírus. Ela é extremamente eficaz, por isso é necessário respeitar as etapas a serem aplicadas, que é obrigatório, para evitar a propagação da doença”.

Vale ressaltar que, ao relatar casos de raiva ao Idaf, o produtor rural também tem acesso a orientações e apoio de técnicos para gerenciar a situação. Isso inclui a realização de testes, explicação de como lidar com os animais doentes e até mesmo apoio para evitar maiores prejuízos financeiros, já que a raiva pode levar à morte de animais e afetar a produção.