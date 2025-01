Motorista invade posto de gasolina, atropela cavalo e esfaqueia homem; veja vídeo

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil após invadir um posto de gasolina com um carro, atropelar um cavalo e esfaquear o homem que estava com o animal. O caso, investigado como tentativa de homicídio, aconteceu na última sexta-feira (3), em Vista Alegre, no noroeste do Rio Grande do Sul.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o veículo vermelho atinge o cavalo. Na sequência, o agressor desce do automóvel e usa um facão para desferir golpes no homem, que está caído no chão.

As autoridades informaram que a vítima sofreu lesões nos braços e na cabeça. Depois do ataque, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.





Fonte: BNEWS