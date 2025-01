Jordão abre seletivo com vagas para contratação temporária

A Prefeitura de Jordão, no Acre, anunciou nesta terça-feira, 7, a abertura do processo seletivo nº 01/2025, visando a contratação temporária de profissionais para diversas secretarias municipais. O certame tem o objetivo de preencher vagas e formar cadastro de reserva para suprir demandas emergenciais nas áreas da Saúde, Educação, Esporte e Cultura, e Assistência Social.

As inscrições serão realizadas de 8 a 10 de janeiro de 2025, de forma presencial, na Câmara Municipal de Jordão. O processo será conduzido por meio de análise curricular, conforme detalhado no edital.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos: educador físico – 1 vaga, médico clínico geral – 1 vaga, auxiliar de consultório dentário – 1 vaga, agente comunitário de saúde – 2 vagas, assistente social – 2 vagas, assistente social – 2 vagas (CR), visitador do programa criança feliz – 3 vagas (CR), entrevistador do cadÚnico – 1 vaga (CR), orientador social – 2 vagas (CR) e facilitador de oficinas – 2 vagas (CR).

experiência profissional e titulação. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro de 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente. Todas as informações e atualizações sobre o certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre e no site oficial da Prefeitura de Jordão.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital completo abaixo.