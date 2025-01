Homem é indenizado em R$ 38 mil após se cortar ao fazer a barba; entenda

O simples ato de fazer a barba terminou rendendo uma indenização de 5 mil libras (cerca de R$ 38 mil na cotação atual) para Nick Silverthon, de 48 anos, que mora na Inglaterra. As informações são do portal EXTRA.

O homem havia comprado um aparelho de barbear descartável da marca Wilkinson em um supermercado de Londres. Porém, ao começar a depilação, sua bochecha começou a sangrar bastante.

“Comecei a me barbear de um lado com uma passada e depois outra passada do outro lado. Notei depois de alguns segundos que comecei a sangrar muito na bochecha esquerda e depois no lado direito também e, antes que eu percebesse, estava escorrendo pelo meu rosto”, contou ao site Metro.

Praticamente um profissional na arte de se barbear, pois faz isso há mais de 30 anos, Nick notou que os cortes pareciam diferentes dos usuais. Após inspecionar o aparelho, ele descobriu que uma das lâminas estava solta.

Por conta disso, o inglês decidiu processar a fabricante. A Wilkinson, em comum acordo com o consumidor, acertou o valor de indenização.

Fonte: BNEWS