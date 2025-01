A visita técnica da Ageac à Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento no Peru

Para fortalecer a regulação do saneamento no Acre, representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) realizaram, no último dia 2, uma visita técnica à Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento (Sunass) em Lima, Peru. Essa iniciativa marca o início da primeira cooperação técnica internacional da Ageac, posicionando o Acre em destaque no cenário sul-americano.

O encontro ocorreu a convite do superintendente executivo da Sunass, Mauro Gutiérrez, e contou com a participação do presidente da Ageac, Luís Almir Brandão. Durante as reuniões, foram discutidos desafios comuns entre o Acre e a região peruana de Ucayali, como a vasta extensão de áreas rurais, dificuldades de acesso a serviços de saneamento adequados e a dependência de financiamentos externos para a expansão da infraestrutura.

A delegação acreana teve a oportunidade de conhecer o Centro de Análise para o Monitoramento da Água Potável (Cami Yaku), uma ferramenta inovadora utilizada pela Sunass para monitorar, em tempo real, a qualidade da água em regiões isoladas. Esse modelo de monitoramento remoto foi apresentado como uma solução viável para aprimorar a supervisão e a eficiência dos serviços regulados no Acre.

Além disso, a Sunass compartilhou seu modelo de atuação, que integra inovação tecnológica, fortalecimento de capacidades locais e estratégias adaptadas às realidades regionais. Também foram apresentadas metodologias para avaliar o desempenho das prestadoras de serviços e programas de educação voltados à mitigação de problemas sociais.

Como resultado da visita, Ageac e Sunass estão elaborando um termo de cooperação técnica internacional para formalizar a parceria. O acordo prevê a troca contínua de informações e o compartilhamento de tecnologias e boas práticas, beneficiando ambos os países no aprimoramento das políticas de saneamento básico.

“Essa cooperação representa um passo importante para o fortalecimento regulatório da autarquia, conectando-a a uma das instituições de maior destaque na América do Sul. Segundo a gestão da Ageac, o acordo abrirá novas oportunidades para expandir o desenvolvimento do saneamento básico no Acre, promovendo melhorias na qualidade de vida da população e na eficiência dos serviços prestados”, ressaltou Almir Brandão.

O presidente da Ageac destacou os avanços alcançados nos últimos dois anos, incluindo a ascensão de seis posições no ranking nacional de maturidade regulatória, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Acre superou estados como Espírito Santo, Bahia, Pará, Amazonas e Maranhão, destacando-se ainda na aplicação da metodologia de Auditoria, Certificação e Agências Reguladoras (Acertar), que audita a qualidade do saneamento básico nos municípios acreanos, garantindo maior precisão nos dados e transparência. A metodologia foi projetada para aumentar a precisão e a transparência dos dados que ajudam a orientar a gestão dos serviços de saneamento.