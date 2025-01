VÍDEO: Suspeito é arrastado no asfalto por PMs durante perseguição

Um homem foi arrastado pelo asfalto por policiais militares durante uma abordagem no bairro Jardim Nova Vitória, em São Paulo, na última quinta-feira (2). A ação, flagrada por moradores da região, foi parar nas redes sociais.

Segundo informações da TV Globo, o suspeito, que pilotava uma moto em alta velocidade, bateu contra um poste e caiu. Na sequência, três agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) se aproximaram para abordá-lo.

Apesar do homem já estar rendido, um dos PMs avançou com a moto na direção dele, o arrastando para outra rua.





Procurada pela emissora, a Secretaria da Segurança Pública informou que o suspeito desobedeceu uma ordem de parada por andar de moto sem capacete. Ele não foi preso, apenas autuado pela infração.

Já a Polícia Militar afirmou que “não compactua com excessos ou desvios de conduta e pune exemplarmente aqueles que infringem a lei e desobedecem aos protocolos estabelecidos”. Disse ainda que está apurando as circunstâncias do caso e tomará as medidas cabíveis com relação à conduta dos policiais envolvidos.

Fonte: BNEWS