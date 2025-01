VÍDEO: Gatinha discute com tutor após ele reclamar do seu comportamento

Gatinha discute com tutor e cena divertida viraliza nas redes sociais | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

O tutor Jéh Oliveira decidiu conversar com a sua gatinha que estava se comportando de forma travessa nos últimos dias. No entanto, o rapaz não esperava que a felina o responderia na maior irritação.

No vídeo compartilhado no Instagram, a gata de pelagem preta e branca apareceu miando para o homem que relatava como ela precisava melhorar. Em um momento, a pet ficou irritada com o seu tutor após ele falar que a colocaria de castigo.

Nos comentários, os internautas ficaram surpresos com a reação da gata. “Castigo ela entendeu bem”, “Eles entendem muito bem o que a gente fala, só fingem que não”, “Eles fingem que não entendem pra não ajudar nas contas”, “Oh papai ,tenha paciência, eu sou uma aborrecente” e “Você não manda em mim não kkkkk, não aceito esse castigo”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS