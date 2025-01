Reação de Selton Mello viraliza após Fernanda Torres ganhar Globo de Ouro; veja vídeo

A premiação de Fernanda Torres no Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6), emocionou grande parte dos brasileiros. Ela foi eleita melhor atriz, na categoria drama, pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, no qual interpreta Eunice Paiva, advogada e viúva do deputado Rubens Paiva, morto durante a ditadura militar no Brasil.

Na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz esteve acompanhada de Selton Mello, seu parceiro de cena, que interpreta Rubens Paiva na trama. E foi a reação do ator que viralizou depois do anúncio do prêmio para brasileira feito por Viola Davis.

Ao lado de Fernanda, o ator não se conteve e gritou ao ouvir o nome dela como vencedora. A reação divertiu os internautas e rapidamente viralizou nas redes sociais. “O selton mello representando o Brasil nesse momento!”, disse um internauta. “Selton Mello traduzindo perfeitamente o sentimento brasileiro!”, postou outro.

O selton mello representando o Brasil nesse momento! É FERNANDA TORRES PORRAAAAAAAAA pic.twitter.com/GyqesMaDWS — sqzmeloon (@sqzmeloon) January 6, 2025

Outro vídeo que passou a circular bastante também nas redes sociais após a premiação foi o de Fernanda Montenegro, que acompanhou a conquista da filha no Brasil. Posteriormente, foi registrado o momento em que Fernanda Torres fala pela primeira vez com a mãe, que tinha sido indicado ao prêmio em 1999, mas acabou não ganhando a estatueta.

A felicidade da Fernanda Torres ao falar com a mãe, Fernanda Montenegro, após ganhar o #GloboDeOuro 💖

pic.twitter.com/Ku81JAivIL — CHOQUEI (@choquei) January 6, 2025

Fonte: BNEWS