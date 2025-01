Lancha afunda com pessoas a bordo em destino turístico; veja vídeo

Uma lancha naugrafou no início da tarde deste domingo (5), na Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Pelo menos sete pessoas estavam na embarcação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e todos foram resgatados por equipes da Marinha.

Segundo informações do Metrópoles, testemunhas relataram que a lancha afundou rapidamente. Pessoas que estavam próximas até pularam no mar com coletes salva-vidas para fazer o resgate, enquanto outras se aproximaram com motos aquáticas.

A Marinha deve investigar as causas do acidente.





Fonte: BNEWS