Inscrições em concurso de fotografia da prefeitura encerram nesta terça (7)

O Concurso de Fotografia lançado pela prefeitura de Rio Branco e pela Associação Comercial do Acre (Acisa) receberá inscrições até esta terça-feira (7). Este ano, o concurso homenageia o fotógrafo Marcos Vicentti, falecido em outubro do ano passado.

Ao todo, a premiação é de R$ 13,8 mil. Sendo R$ 4 mil para a melhor foto profissional. Serão premiados ainda concorrentes do segundo ao quinto lugar, com valores de R$ 2 mil a R$ 800.

Já na categoria amadora, a premiação também é de R$ 1,5 mil para foto vencedora. A segunda melhor foto recebe R$ 1 mil. Do sexto ao décimo lugar, a premiação será de R$ 100. Já o autor da foto mais curtida no Instagram vai levar R$ 500.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link. A lista dos participantes será divulgada na próxima quarta-feira, 8. O resultado com o anúncio dos vencedores ocorre no próximo sábado, dia 10 de janeiro.