Incêndio em poste deixa pronto-socorro, PM e mais 15 órgãos sem internet em Rio Branco

Um incêndio causado por curto-circuito em um poste localizado na região central de Rio Branco, na madrugada desta segunda-feira, 6, resultou no rompimento de fibras óticas, afetando os serviços de intranet e internet corporativa de diversos órgãos públicos.

Em nota, o governo do Acre informou que equipes técnicas já estão no local, trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível.

A previsão de conclusão do reparo é até as 20h desta segunda-feira, podendo haver atrasos caso ocorram chuvas que impeçam a realização de atividades externas.

O sistema corporativo segue funcional e pode ser acessado por meio de conexões móveis (4G). Apenas o acesso via internet corporativa está temporariamente indisponível.

“Contamos com a compreensão de todos e reiteramos nosso compromisso de restabelecer os serviços no menor tempo possível”, escreveu o Secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia.

Segue a relação dos órgãos impactados pelo rompimento:

– Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) – sede e anexo

– Companhia de Habitação do Acre (Cohab)

– Fórum – Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) – (fibra própria)

– Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac)

– Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC)

– Memorial dos Autonomistas

– Museu da Borracha

– Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) – Comando-Geral – (fibra própria)

– Pronto-Socorro

– Rádio Aldeia

– Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)

– Secretaria de Estado de Governo (Segov)

– Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict)

– Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Inteligência

– Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete) – (fibra própria)

– Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi)

– Serviço de Água e Esgoto do Estado Acre (Saneacre)