Guarda civil mata secretário-adjunto após discussão dentro da prefeitura em Osasco

Um tiroteio ocorrido na sede da prefeitura de Osasco na tarde desta segunda-feira (6) matou o secretário-adjunto da Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira. Pessoas relataram que pelo menos 10 tiros foram disparados.

Segundo informações do SBT , um guarda civil teria se desentendido e pediu uma reunião em particular na sala do secretário. O homem, ainda não identificado, manteve Moreira de refém, até a chegada do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais).Após vários minutos de negociação, o homem decidiu se entregar. Porém, quando as equipes de segurança entraram na sala, o secretário-adjunto estava morto. Informações preliminares indicam que a morte foi causada por um tiro na cabeça.

Segundo a prefeitura, os tiros foram trocados por dois guardas civis que se desentenderam – o secretária também faria parte da corporação. A briga teria sido por um fazer parte da guarda do prefeito e outro não, mas querer. Uma testemunha disse que o atirador trabalha há 40 anos na corporação.

A prefeitura ficou envolta por cerca de 10 viaturas da polícia militar, além de agentes da polícia civil e diversos civis e trabalhadores da área.

Negociação de refém

Uma equipe do GATE, equipe especialista em negociações de reféns, também foi chamada da capital para seguir ao local, de acordo com a Band.

Até as 18h25, o GATE conseguiu estabelecer contato com o atirador e tentava negociação. Ele mantinha o secretário baleado dentro de uma sala, e negou apresentar prova de vida, ou prestação de socorro. As informações são de uma funcionária que estava na sala ao lado do tiroteio.