Grau de confiança da população em professores e médicos é alta no Acre

A pesquisa realizada pela Data Control, que avaliou de maneira positiva o governador Gladson Cameli (PP), também indicou que o nível de confiança da população em professores e médicos supera o depositado em igrejas, militares, no sistema de justiça e em partidos políticos, além de outras instituições e categorias profissionais.

Quando questionados se “confiam totalmente”, as respostas foram distribuídas da seguinte maneira: 45,9% para professores, 33,6% para igrejas, 28,8% para médicos, 19,4% para polícias, 19,2% para militares, 12,9% para justiça e 5,6% para partidos políticos.

O estudo também revelou que apenas 5,1% da população confia nas redes sociais, enquanto advogados obtiveram 17,8% de confiança e a televisão obteve 10%.

“O que nós fazemos na vida ecoa pela eternidade.” (Maximus Decimus Meridius – O Gladiador II)

. Um prefeito eleito pelo povo tem todo o direito e plenos poderes para escolher como bem entender seus assessores;

. Cargo ou função pública é, e sempre será passageira!

. Quem é nomeado sabe que pode levar um tuba na região glútea a qualquer momento.

. “Quem quer viver de mágoas saia da política”, (senador Márcio Bittar); melhor dizendo: nem entre!

. Enquanto o senador Alan Rick (União Brasil) mantém sua posição consolidada na dianteira para o governo, a vice-governadora Mailza Assis (PP) deu a largada e vem se tornando mais presente no processo nos últimos dias.

. O recall do prefeito Tião Bocalom (PL) o colocou com 14% na disputa para o governo em 2026;

. É um bom começo!

. No Juruá, Nicolau Júnior (PP) e Jéssica Sales (MDB) lideram para o governo.

. O MDB decidiu não liberar o vereador Fábio Araújo para migrar, ao que consta, para o Podemos do ex-deputado Ney Amorim.

. “O MDB decidiu que nunca mais vai liberar quem quer que seja para ir para outro partido; quem for perderá o mandato”. (Um dos cabeças brancas do partido).

. “Conversamos com o senador Alan Rick, mas ele parece não querer muito compromisso com a gente”. (de um membro da Executiva do MDB).

. “Queremos conversar com o MDB, desde que não venha com a faca no nosso pescoço”. (de uma pessoa próxima a vice-governadora Mailza Assis).

. Segmentos do PP desconfiam de suposto acordo do partido para ter o prefeito Bocalom como plano B na disputa para o governo em 2026.

. O vereador Eber Machado (MDB) pretende trilhar o mesmo caminho feito por Roberto Duarte (Republicanos), Michelle Melo (PDT) e Emerson Jarude (Novo) para retornar à Assembleia Legislativa…

. Só não pode exagerar na dose!

. Mandar o prefeito eleito democraticamente pela população “levantar a bunda da cadeira e ir trabalhar é desrespeitoso”.

. Aliás, não é de seu perfil!

. “Tem que ser duro, sem perder a ternura”. (Ernesto Guevara, comandante Tchê)

. Como secretário de Ação Social e um bom cristão conservador, o ex-vereador João Marcos terá a missão de humanizar o atendimento e levar o amor de Cristo aos moradores em situação de rua; doentes de corpo de alma.

. Uma linda missão e um grande desafio.

. Qualquer cidadão investido em uma função pública não faz o quer, mas o que o cargo e a lei exigem.

. Sim ou não, irmãos?!

. Esperem do vereador André Kamai (PT) uma oposição inteligente!

. A vereadora Elzinha Mendonça (PP) continuará em sua posição de independência na Câmara.

. A oposição tem um papel muito importante na democracia.

. O vice-prefeito Alysson Bestene (PP) não deixou dúvidas em suas palavras qual o seu papel na gestão:

. “Fui eleito na chapa para ser o vice-prefeito”.

. O coração não fermentou, pelo visto!

. “Não sou piolho que anda pela cabeça dos outros”. (Prefeito Bocalom).

. Bom dia!