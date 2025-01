Ex-BBB polêmico vai parar em hospital após veia do olho estourar; veja vídeo

Os seguidores de Felipe Prior tiveram um susto, neste domingo (5), após o ex-BBB surgir em um hospital. Em uma série de vídeos, divulgados através dos stories do seu perfil oficial do Instagram, ele relatou que está internado há alguns dias depois de ter infecção intestinal e sequelas em um dos olhos.

“Aí galera, é o seguinte, não postei nada por esses dias. Estou descascando todo, mas é para vocês verem aqui, o pai ficou ruim e com infecção no intestino. Graças a Deus, já estou ficando melhor! Até o meu olho estourou, porque eu passei mal, estourou umas veias e está bem melhor. Estavam todos vermelhos, os dois e eu estava ruim. Não postei nada, para não deixar família e todo mundo preocupado, tá bom? Então é isso, tá? Já estou bem e acredito que amanhã eu tenha alta. Já estou desde quinta, sexta, 3 dias tomando soro e antibióticos. Ruim, hein!”, disparou Prior.

O ex-BBB polêmico, que fez parte do paredão com maior quantidades de votos da história do programa, ainda relatou que sentiu os primeiros sintomas antes mesmo do Réveillon. “Nossa Senhora! Meu irmão, se somar tudo que fiz de cocô nessa viagem, voltei de viagem e já estou em São Paulo. Só quis vir para um hospital aqui em São Paulo, eu preferi. Se eu somar tudo, dá para construir uma montanha. Mentira! Era só água. Meu Deus do céu! Que bagulho ruim, mano. Estou que ligado que muita gente pegou e está pegando, mas a minha foi pesada. Estou desde o dia 29 ruim, mas voltei do Réveillon dia 2 e consegui segurar. Mas estava muito estragado e voltei, tá? Só para a galera que gosta de mim”, completou Felipe.

Fonte: BNEWS