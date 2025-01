Cantora famosa descobre traições do marido após achar perfil secreto dele em “tinder dos artistas”

Poucos dias após a notícia da separação entre a cantora Lily Allen e o ator David Harbour, veio à tona indícios de traição por parte do astro de ‘Stranger Things’. Apesar de não ter sido oficializado, o término do relacionamento teria ocorrido no último Natal, após flagras da artista sem aliança e a ausência de posts e aparições juntos.

Segundo informações divulgadas pelo site britânico Daily Mail, a cantora descobriu traições do companheiro ao achar um perfil secreto dele no aplicativo Raya, conhecido como ‘Tinder dos famosos’. “Lily estava procurando mulheres que estavam no Raya e cruzando referências com mulheres que David segue no Instagram para tentar descobrir com quem ele estava saindo”, explicou uma fonte ao site.

De acordo com a fonte, a cantora está muito triste com a descoberta. “Lily só se juntou ao Raya novamente para tentar descobrir se ele estava saindo com alguém. Lily nunca sequer olhou para ninguém desde que conheceu David. Ela está devastada. Ele terminou com Lily há um mês”, contou.

O site ainda divulgou um print, que seria usado pelo ator na rede social, que mostra a descrição da bio como “Nerd enrustido que interpreta caras durões na sua TV”. A cantora estaria certa que o ex-marido tinha uma namorada e por isso iniciou a investigação.

Fonte: BNEWS