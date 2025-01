Acre recebeu 22 ondas polares em 2024; nove viraram “friagem”

Durante todo o ano chegaram ao Acre 22 ondas polares, sendo que 9 foram caracterizadas como friagem. A primeira chegou no dia 22 de março e a última, no dia 25 de dezembro. A primeira friagem típica ocorreu no dia 14 de maio e a última foi no dia 15 de setembro.

A chuva mais forte registrada em Rio Branco, em 24 horas, ocorreu no dia 3 de janeiro, com acumulado de 89,0mm.

O vento mais forte, no Acre, atingiu a velocidade de 76,7km/h, em Feijó, no dia 24 de agosto, enquanto, em Rio Branco, a mais forte rajada chegou a 68,6km/h, no dia 5 de novembro.

O dia mais seco, ou seja, a menor umidade relativa do ar, no Acre, foi registrado em Feijó, no dia 26 de setembro, com apenas 19%. Em Rio Branco, a menor umidade ocorreu no dia 13 de agosto, com apenas 20%.

Os dados são do portal O Tempo Aqui.

