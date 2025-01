Ação na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco, seguem dentro do previsto, garante governo

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta sexta-feira, 3, com as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, localizada no centro de Rio Branco. O objetivo é garantir a segurança dos pedestres e aumentar a durabilidade da estrutura.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos e ressaltou a importância das ações realizadas. “A instalação da estrutura metálica tubular, além da escavação para a execução dos blocos auxiliares de apoio provisório, são passos essenciais para garantir que a passarela continue segura e funcione bem para quem a utiliza”, afirmou.

As equipes de trabalho também realizaram o macaqueamento da estrutura, o chumbamento de estacas auxiliares e a preparação para a instalação de estacas, tudo antes da cheia do rio. O coroamento do mastro metálico e do pilar de concreto armado foi concluído, e o cercamento da área de obras está quase pronto.

As próximas etapas incluem a instalação de reforços no pilar do Primeiro Distrito, o chumbamento de barras de alta resistência e a mobilização de equipamentos para a execução das estacas pranchas, que vão ajudar a estabilizar o solo.

Apesar de um deslizamento de terra previsto devido ao período chuvoso, os trabalhos continuam dentro do cronograma. A intervenção tem como foco garantir a segurança dos pedestres e aumentar a durabilidade da Passarela Joaquim Macedo.