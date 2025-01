Resultados da Operação Rodovida: ano começa sem prisões por embriaguês ao volante nas rodovias do Acre

Durante o período de 27 de dezembro a 1º de janeiro, a *Operação Rodovida: Ano Novo* alcançou resultados significativos na segurança viária do estado, com destaque para a redução de acidentes e o aumento das fiscalizações em comparação ao ano anterior.

Aumento das Fiscalizações

A operação resultou em um aumento de 58,5% no número de pessoas fiscalizadas, com 1.092 abordagens. O total de veículos fiscalizados subiu 78,8%, atingindo 842, incluindo um aumento de 74,5% nos automóveis e 37,9% nas motocicletas. As autuações cresceram 89,9%, com 262 infrações registradas.

Testes de Alcoolemia

Os testes de alcoolemia aumentaram 116,9%, com 770 realizados, sem registros de detenções por embriaguez, refletindo o sucesso das campanhas educativas.

Educação no Trânsito

As campanhas educativas atingiram 379 pessoas, representando um crescimento de 210,7% em relação ao ano anterior, reforçando a importância de uma direção responsável.

Redução de Sinistros e Acidentes

O estado registrou uma diminuição de 50% nos sinistros e uma redução de 33,3% nos feridos. Não houve vítimas fatais ou sinistros graves, destacando o sucesso das ações preventivas durante o período festivo.

A Operação Rodovida: Ano Novo no Acre obteve resultados expressivos, com foco na segurança e conscientização, garantindo um trânsito mais seguro durante as festas de fim de ano.