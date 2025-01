Detran já tem data para o 1o leilão de carros de 2025 no Acre; saiba mais

Em edital de leilão publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da quinta-feira, 2, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre apresentou mais de cem lotes de veículos, recolhidos no pátio da instituição em Brasileia, contendo carros e motocicletas que serão leiloados.

O documento apresenta todas as regras para participação no certame, que será realizado dia 17 de janeiro, às 9h (horário local), por meio do site da empresa responsável.

Quem desejar realizar a inspeção visual dos lotes deve comparecer ao pátio de veículos removidos, localizado na Rua Ernestino do Amaral, nº 160, bairro Ferreira Silva, em Brasileia, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, das 8h às 11h e das 14h às 16h30.

O leilão é organizado por uma empresa credenciada à autarquia e será realizado apenas de forma online. Os veículos leiloados foram recolhidos por estarem em desconformidade com a lei e não terem sido retirados por seus proprietários no prazo legal.

Confira aqui o edital e a lista de veículos a serem leiloados, listados por número do lote, placa, chassi, marca/modelo, cor, ano de fabricação, condição, restrições e valor dos lances iniciais.

Pós-leilão

Vale lembrar que os arrematantes ficam encarregados dos pagamentos das taxas de comissão à leiloeira oficial, no valor de 5% sobre cada lote arrematado, além do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), correspondente a 3,40% do valor da arrematação.

Os arrematantes devem realizar o pagamento no prazo máximo de 72h após o lance vencedor, por meio de boleto bancário, Pix ou transferência bancária, na conta indicada pela leiloeira.

Os veículos registrados no Acre terão os débitos vencidos (IPVA, taxas de licenciamento e multas estaduais e municipais) devidamente regularizados pelo Detran até a data do leilão.

É de inteira responsabilidade do arrematante a retirada do veículo do pátio, além de valores de serviços posteriores ao leilão, como transferência de propriedade, de município ou de unidade federativa, mudança de categoria, de característica e troca de placa, entre outras necessidades.