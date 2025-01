Com programa Wi-Fi Brasil, telemedicina chega a comunidade no Baixo Madeira

A telemedicina é uma realidade para a população do lago Cuniã, no Baixo Madeira, uma área isolada em Rondônia onde o acesso é feito apenas de barco. Tanto os pacientes, quanto os profissionais da saúde, estão cada vez mais familiarizados com os atendimentos virtuais.

O programa Wi-Fi Brasil, do Governo Federal, levou antenas satelitais para a região. Com isso, é possível assegurar a proteção de dados e a integração com prontuários eletrônicos e outras ferramentas de gestão de saúde dos profissionais do posto.

“O poder público tem olhado para os que vivem nas comunidades de difícil acesso, nas florestas. A telemedicina já foi implantada aqui. Com essa internet, temos a comunicação direta com o médico”, conta Gilberto Raposo, líder comunitário do Lago Cuniã.

A telemedicina é um serviço de saúde que permite o contato à distância entre médico e paciente, de qualquer lugar do mundo. Ela é utilizada para atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico.

A gerente do posto de saúde do Lago Cuniã, Valéria de Souza, conta que a região abrange ao menos cem famílias e tem um fluxo grande de pacientes. Segundo ela, a telemedicina com auxílio da internet é uma ponte importante realizada com o médico, sem a necessidade de atravessar longas horas pelo rio Madeira para um diagnóstico rápido.

O Wi-Fi Brasil disponibiliza, via satélite, internet com velocidade de conexão de até 20 megabits por segundo (Mbps), instalando antenas e roteadores em locais como praças públicas, escolas, assentamentos rurais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidades tradicionais e telecentros comunitários.

“A inclusão digital é uma prioridade deste governo e se tornou um eixo no Novo PAC. Com isso, criamos uma série de novas possibilidades para pessoas que antes não tinham acesso à internet. A telemedicina é uma solução fundamental para superar a desigualdade no acesso à saúde. Conectar pacientes em áreas remotas com médicos mostra como podemos ampliar o acesso da população a serviços públicos, inclusive na saúde”, disse Juscelino Filho, ministro das Comunicações.

Wi-Fi Brasil

O programa oferece conexão à internet em banda larga satelital de forma gratuita ao cidadão, com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro. O programa é direcionado, prioritariamente, para comunidades em estado de vulnerabilidade social, em todo o Brasil, em locais não atendidos por prestadoras de serviço de internet.