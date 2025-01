Nove deputados federais renunciaram a seus mandatos para assumir prefeituras; veja caso do Acre

Abilio Brunini – Cuiabá (MT)

Alberto Mourão – Praia Grande (SP)

Carmen Zanotto – Lages (SC)

Dr. Benjamim – Açailândia (MA)

Gerlen Diniz – Sena Madureira (AC)

Hélio Leite – Castanhal (PA)

Paulinho Freire – Natal (RN)

Ricardo Silva ­– Ribeirão Preto (SP)

Washington Quaquá – Maricá (RJ)

Veja abaixo o quadro das substituições

Além desses nove, outros dois deputados federais foram eleitos em outubro do ano passado. Na época da eleição, eram suplentes no exercício do mandato, mas ontem não estavam mais no cargo, por isso não precisaram renunciar. São eles:

Márcio Correa (PL) – Anápolis (GO)

Naumi Amorim (PSD) – Caucaia (CE)